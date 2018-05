Călin Popescu Tăriceanu, prima reacţie după achitare: Această ţesătură începe să se dezlege "Sincer, eu astazi ma asteptam la orice. Inca nu pot sa realizez poate pe deplin. Fara indoiala este o zi aparte pe care nu am sa o uit pana la sfarsitul zilelor mele. Va dati seama care a fost presiunea pe mine, si din partea familiei, gandindu-ma la cei dragi, la sotie, la copii, dar si la colegii de partid. Va dati seama ca, spunand asta, nu poate fi privita ca o chestiune ingusta care ma priveste doar pe mine sau pe colegii din partid. Demersurile pe care le-am facut in ultimii 4 ani, de a demasca aceste excese, nu au izvorat dintr-o problema personala. Aceasta atitudine m-a costat enorm… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

