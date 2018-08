Călin Popescu Tăriceanu: Iohannis are nevoie un vehicul politic care este PNL "Presedintele deja a anuntat ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. Are nevoie de un vehicul politic. Nu poti sa castigi alegerile prezidentiale fara un partid. Pana una alta singurul partid pe care se poate bizui este PNL. USR este un fel de jucarie, asa, care isi zice partid, dar ala functioneaza ca un fel de ONG cu tot felul de smuciti care sunt pe acolo, in fine, manipulati, cu parfum de epoleti unii dintre ei. Asa ca, sigur, i-a chemat sa stranga randurile. Trebuia sa le spuna ceva care sa-i mobilizeze", a afirmat Tariceanu, marti, la Antena 3.



