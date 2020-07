Dupa declarațiile oficialilor privind creșterea numarului cazurilor de infectare cu noul coronavirus și aglomerarea din spitale, fostul premier Calin Popescu Tariceanu avertizeaza ca toate ”carpelile guvernului Orban” incep ”sa se prabușeasca”. Liderul ALDE atrage atenția ca o astfel de situație nedorita putea fi anticipata, iar recomandarea pe care o facuse guvernarii liberale a fost aceea […] The post Calin Popescu Tariceanu: ”Incep sa se prabușeasca, pe rand, carpelile guvernului Orban. Prostia voastra produce pagube umane prea mari” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…