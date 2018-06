Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-ALDE renunța la Ordonanța de Urgența pe Codurile penale. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat decizia, in unei intalniri cu liderul PSD Liviu Dragnea și cu premierul Viorica Dancila. ”Se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare”, a mai spus Tarcieanu, adaugand ca se…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca nu a discutat cu partenerii de coalitie, in cadrul unei sedinte pe care a avut-o in cursul zilei, despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, luni, intrebat despre o posibila Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Codurilor penale, ca nu stie nimic pentru ca a fost plecat din Bucuresti cateva zile. "Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”, anunta Mediafax. ”Guvernul nu are in intentie sa…