Stiri pe aceeasi tema

- Discutii cu privire la rectificarea bugetara au loc, luni, la Palatul Victoria, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. La discutiile de la Palatul Victoria participa mai multi ministri ai cabinetului Dancila. Discutiile au loc in contextul in care rectificarea…

- Primaria Capitalei discuta, joi, proiectul prin care intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului. Rectificarea prevede alocarea, pentru bisericile din Bucuresti, suma totala de peste 63 de milioane de lei, scrie Mediafax.Zi…

- Primaria Capitalei discuta, joi, proiectul prin care intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului. Rectificarea prevede alocarea, pentru bisericile din Bucuresti, suma totala de peste 63 de milioane de lei.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, contureaza un scenariu sumbru pentru președintele Klaus Iohannis, in cazul in care șeful statului nu se va conforma deciziei CCR care il obliga sa o demita pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, prin care va descuraja contestatiile nejustificate. "Am discutat si despre stadiul proiectului de ordonanta privind achizitiile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca intalnirea pe care a avut-o cu premierul la sediul Guvernului a avut in primul rand un scop politic si anume sa o asigure pe Viorica Dancila de tot sprijinul ALDE. "Am avut o intrevedere cu doamna prim ministru la solicitarea mea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, au ajuns miercuri la Palatul Victoria, unde se vor intalni cu premierul Viorica...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, au ajuns miercuri la Palatul Victoria, unde se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Prim-ministrul a anunţat că se întâlneşte miercuri, la Guvern,…