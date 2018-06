Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila: Guvernul dispune de fonduri pentru salarii si pensii Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila da asigurari ca guvernul dispune de fonduri pentru salarii si pensii pâna la sfârsitul anului. Sefa guvernului îî raspunde astfel…

- Intrebat daca ar fi de acord cu un prag valoric pentru abuzul in serviciu, Calin Popescu Tariceanu a raspuns: "Nu. Eu as fi de parere cu totul altceva si anume sa ne raportam la legislatia europeana care constituie un model fara indoiala si pentru Romania, sa ne uitam ca sunt tari in care nu exista…

- Calin Popescu Tariceanu detoneaza inca o bomba in justiție! Conform șefului Senatului, CSM a obligat judecatorii sa semneze acte secrete prin care consimțeau sa nu ofere avocaților apararii din dosarele lor notele venite de la SRI.Tariceanu a spus, sambata seara, la Romania TV, ca protocolul…

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face…

- ALDE sprijina proiectul Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, dar pentru asta e nevoie ca primarul Nicolae Robu sa solicite finanțare și de la Guvernul Romaniei. Aflat la Timișoara, președintele Senatului și președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu și-a exprimat public susținerea sa pentru…

- Astazi la Curtea Suprema are loc un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu este acuzat de catre procurorii DNA de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

- Birourile permanente reunite au aprobat marti, in premiera, constituirea unei comisii speciale care sa analizeze executia bugetara la Curtea de Conturi. Componenta comisiei va fi conform ponderii grupurilor parlamentare, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, conform Agerpres.Citește…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…