Călin Popescu Tăriceanu, despre plângerea penală împotriva premierului: Ar trebui o atitudine edificatoare a preşedintelui "Politica nu e chiar asa (...), daca (...) un nebun arunca o piatra, toti se arunca dupa ea. Cred ca am demonstrat si noi, de la ALDE, si cei de la PSD ca avem experienta politica, avem intelepciunea necesara pentru a considera ca stabilitatea politica este o premisa necesara pentru ca Romania sa poata sa creasca economic si sa putem asigura bunastarea cetatenilor. Acesta este principalul tel al nostru, nu sa ne jucam de-a politica, cu suspendari si cu alte actiuni, dar sigur ca nu pot sa ascund (...) gustul amar pe care il am in momentul in care vad astfel de demersuri facute de partidul de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

