Călin Popescu Tăriceanu, despre emiterea unei OUG pe Codurile penale: Avem şi această soluţie Intrebat daca ar fi oportuna o OUG pe Codurile penale, Tariceanu a declarat: "Orice e posibil. Daca o sa observam ca exista o rea-vointa manifesta in aceasta privinta si din partea opozitiei - pentru ca si opozitia, cum am vazut cu legile de reforma a justitiei, a utilizat o seama de parghii in mod excesiv pentru amanarea si eventual impiedicarea intrarii in vigoare a acestora -, sigur ca exista si aceasta solutie, care a mai fost utilizata dupa cum stiti si de guvernul anterior, condus de domnul Ciolos, nu ar fi o noutate absoluta, si chiar daca unii sunt deranjati de o astfel de solutie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

