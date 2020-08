Călin Popescu Tăriceanu, despre aglomerația din București: Românii sunt îndrăgostiți de mașina lor Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca bucureștenii trebuie „educați” sa renunțe la deplasarile cu mașina personala. „Pentru mine problema traficului in Bucuresti e una majora, sunt 1,8 milioane de masini si intra zilnic inca 700.000 care tranziteaza. Eu cred ca romanii inca sunt indragostiti de masina lor. E o alta cultura la noi fata de Paris. Ei de multa vreme s-au lovit de problema traficului si au inteles ca e mai convenabil sa mearga cu transportul in comun, cu scuterul, cu motocicleta. Mi-e teama ca pe termen scurt e greu sa gasim solutii. Cred ca trebuie sa incepem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

