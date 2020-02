Călin Popescu Tăriceanu consideră că alegerile anticipate vor arunca România în haos "Deschiderea catre anticipate este un lucru care va duce, pe scurt, Romania in haos aproximativ patru luni de zile. Constituția Romaniei așa a fost gandita sa nu faciliteze aceasta soluție a alegerilor anticipate, pentru ca ea a fost gandita ca o soluție extrema in caz de criza politica majora, cand nu se poate agrega niciun fel de majoritate și nu ai guvern. Și atunci pornești catre alegerile anticipate. Nu e cazul in momentul de fața: Guvernul Orban a fost investit, nu a avut niciun fel de problema in Parlament care sa necesite o astfel de masura de urgența și extrema. Spuneam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

