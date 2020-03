Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a venit cu un scenariu teribil, cu virusul care va ajunge in școli, in timpul votului, iar elevii risca sa devina pacienți.

"Vom avea alegeri in școli, iar apoi cursurile vor fi reluate. Eu nu știu care e stare de spirit a parinților, cand, a doua zi, dupa vot, copiii se vor duce la școala in salile prin care au trecut mii de persoane. Trebuie luate masuri excepționale, nu umbli cu manuși, iei masuri puternice, ca sa limitezi consecințele negative ale starii de criza in care te afli", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Romania TV.

