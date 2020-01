Călin Popescu-Tăriceanu aruncă bomba: 'Nu trece moţiunea. Şi o să vă spun de ce' Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, marti seara, ca nu crede ca motiunea de cenzura va trece si ca va cadea acum Guvernul Orban, potrivit Agerpres. "Mie mi se pare ca nu trece motiunea. Si o sa va spun de ce. Cunoscand parlamentarii si modul cum functioneaza Parlamentul, nu vad un entuziasm foarte mare din partea unor parlamentari care sa vina sa dea votul si in acelasi timp sa-si semneze si fisa plecarii acasa (...). Sigur ca nu pot sa garantez, nu bag mana in foc. Scorul e destul de mare, e foarte apropiat de cele 233 de voturi care sunt necesare, dar nu vad sa se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

