Călin Popescu Tăriceanu află astăzi dacă va fi sau nu condamnat Fostul premier Calin Popescu Tariceanu ar putea afla astazi, decizia completului de judecata, cu privire la dosarul sau pentru pretinse fapte de abuz in serviciu. Un complet de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casație și Justiție, ar putea stabili, luni, definitiv, daca dispune condamnarea fostului premier al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, pentru pretinse fapte de abuz in serviciu, pentru care anterior a fost achitat in fond și cu incuviințarea unui procuror PICCJ. Procurorul care l-a anchetat pe fostul șef al Senatului Calin Popescu Tariceanu, pentru abuz in serviciu și complicitate la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori al ICCJ, ar putea stabili, luni, definitiv, daca dispune condamnarea fostului premier al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, pentru pretinse fapte de abuz in serviciu, pentru care anterior a fost achitat in fond și cu incuviințarea unui procuror PICCJ. Procurorul care l-a…

- Elena Udrea a fost condamnata astazi la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Sentința este definitiva. Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare. Decizia aparține Inaltei Curți de Casație și este definitiva. Condamnarea este cu executare. Documentul de la ICCJ va fi…

- Elena Udrea a fost condamnata astazi la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Sentința este definitiva. Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare. Decizia aparține Inaltei Curți de Casație și este definitiva. Condamnarea este cu executare. Documentul de la ICCJ va fi…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis joi condamnarea definitiva a fostului ministru, Elena Udrea, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul „Gala Bute”. O decizie in acest dosar fusese luata inca din 2018 dar Udrea a introdus doua cai extraordinare…

- La doi ani dupa ce a lovit un tanar cu o maceta, un avocat giurgiuvean a fost condamnat definitiv de judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție la 7 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit luni ca va pronunta pe 9 mai sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost achitat in prima instanta pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale,…

- Procurorul care l-a anchetat pe fostul șef al Senatului Calin Popescu Tariceanu, pentru abuz in serviciu și complicitate la uzurpare de calitați oficiale in cazul senatorului Cristian Marciu, a cerut, luni, la ICCJ, condamnarea definitiva a celor doi pentru faptele pentru care sunt judecați.…

- Petre Roman a fost ales recent președinte al Universitații private Swiss UMEF din Geneva. Fostul premier al țarii a declarat ca preda deja cursuri acolo, dar nu se muta din Romania. Din luna mai, Roman și alți 39 de politicieni vor susține un curs de șase-șapte luni, care costa 28.000 de euro. El a…