Calin Popescu Tariceanu afla astazi daca partidul sau este exclus din ALDE european

Stiri pe aceeasi tema

- El a afirmat, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi "extrem de bun pentru presedintia Romaniei". "In istoria PSD a existat o cutuma in care presedintele partidului a candidat. In acelasi timp, am avut si in cadrul USL, daca va mai amintiti, un…

- LDE a transmis, intr-un mesaj postat pe Facebook in limba engleza, ca nu poate fi acuzat de iliberalism un partid care lupta pentru apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti impotriva abuzurilor „statului paralel” format din reprezentanti ai serviciilor secrete si ai procuraturii. Sefa partidului…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca PNL nu mai reprezinta valorile liberale, din moment ce s-a inscris in familia europeana a PPE, spunand ca este ca si cum ai juca intr-un meci de fotbal ca echipa a Frantei, insa imbracat in tricourile Germaniei.

- Calin Popescu Tariceanu (66 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai puternici oameni din Romania. Totusi, presedintele Senatului este o persoana cat se poate de normala, iar atunci cand timpul ii permite, familia beneficiaza din plin de atentia sa.

- Procurorul Mircea Negulescu este citat pentru vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a da declarații in dosarul constituit ca urmare a plangerii pe care fostul deputat Vlad Cosma a depus-o pe numele acestuia. Nu este exclus ca urmarirea penala sa fie extinsa pe numele procurorului…

- "E timpul sa clarific ceva: USR are discutii active cu ALDE. Cu liberalii europeni, nu cu borfasii care au furat brandul in Romania. Avem discutii mai putin active si cu Popularii si cu Verzii. (...) USR va organiza la toamna primele si singurele alegeri interne prin care se vor desemna candidatii…

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea spune ca Uniunea Salvati Romania va organiza in aceasta toamna alegeri interne pentru desemnarea candidatilor la alegerile europarlamentare si exclude orice forma de asociere cu ALDE si presedintele formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu. "E timpul sa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, iși dorește sa creasca grupul ALDE de la Senat, iar primul loc unde au fost demarate negocierile a fost in grupul PNL.Citește și: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, lovitura pentru PSD: ataca la Curtea Constituționala Surse din ALDE ne-au precizat…