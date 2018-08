Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a catalogat drept "o minciuna gogonata" afirmatia lui Liviu Dragnea potrivit careia presedintele Klaus Iohannis le-ar fi spus liberalilor ca vrea sa negocieze cu Calin Popescu-Tariceanu pentru a rupe coalitia PSD-ALDE.

- Vicepresedintele ALDE, Andrei Gerea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu exista probleme in colaborarea PSD-ALDE, coalitia fiind una solida, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca are informatii ca presedintele Klaus Iohannis vrea sa il convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianta.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, miercuri, la "Sinteza zilei", ca nu exista riscul unei ruperi a coaliției PSD-ALDE și ca este la curent cu speculațiile pe aceasta tema. "Nu...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit despre tensiunile care exista intre ALDE și PSD in privința guvernarii comune. In ultimul timp au existat mai multe tipuri de zvonuri care se invarteau in jurul acestei probleme, avand in vedere mai ales faptul ca, luni, cele doua formațiuni…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Antena 3, ca au fost cateva probleme in coalitia PSD- ALDE, printre preocuparile din teritoriu fiind punerea in aplicare a unor lucruri din programul de guvernare.

- Potrivit unor surse din coalitia de guvernare, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se opune suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din doua motive. In primul rand, se razbuna pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD s-a opus ca Tariceanu sa fie candidatul comun sustinut de coalitia PSD-ALDE la prezidentialele…

- Indiferent de comentariile pe marginea mitingului organizat la Bucuresti in seara zilei de 9 iunie, PSD a dat o lovitura de imagine. Discursurile, fara sa se ridice la nivelul mesajelor pe care au vrut sa le transmita, si-au atins tintele propuse. Modest ca orator de piata, Liviu Dragnea a sintetizat…