- Fanii formației byron au motive de bucurie: in aceasta seara, formația va susține un concert online iar recent grupul a lansat un nou single de pe albumul „Noua“, numit „Azi“. Videoclipul piesei este extras din sesiunea live, filmata de trupa la Cincșor, in județul Brașov, la inceputul lunii martie.…

- In cadrul inițiativei „Reacție pentru educație”, derulata ca urmare a parteneriatului intre Ministerul Educației și Cercetarii și Narada, miercuri, 1 aprilie, s-a lansa Naradix – modul de clase digitale, prin care adolescenți din intreaga țara iși dau intalnire online, timp de o ora, pentru a invața…

- O piesa muzicala inregistrata in scopuri caritabile de printul Harry, duce de Sussex, alaturi de rockerul Jon Bon Jovi si de corala Jocurilor Invictus "va atinge multe inimi si va fi un far calauzitor in aceasta perioada dificila", conform declaratiei unuia dintre membrii corului, transmite vineri Press…

- Clubul Ripensia Timisoara a anuntat, miercuri, ca in urma campaniei pe care a lansat-o in mediul online s-au strans 50.000 de lei, suma care a fost donata spitalului Victor Babes din Timisoara, pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului potrivit news.ro.“Multumim! Campania continua!…

- Dora Gaitanovici, tanara artista care a cucerit faima grație concursului Vocea Romaniei și care a colaborat cu trupele timișorene Implant pentru Refuz și Thy Veils, a lansat o noua melodie, al doilea single oficial, „El nu ma vrea“, piesa find realizata alaturi de Irina Rimes. Dora a filmat videoclipul…

- Formația timișoreana Pandora a lansat astazi un nou single la piesa „Așa cum sunt“, care este cel de-al treilea single al trupei in formula actuala și totodata primul single de cand solistul lor , Dragoș Moldovan, a caștigat concursul Vocea Romaniei. Melodia inregistrata la Consonance Studio Timișoara…

- Presedintele executiv al PLUS, Dragos Tudorache, a apreciat ca este "de neinteles modul diletant" in care Guvernul "a uitat" sa modifice o prevedere legislativa declarata neconstitutionala in urma careia statul poate pierde 2 miliarde de euro din masuri asiguratorii in cauze aflate in cercetare penala."Este…

- “Inima de piatra” este primul single extras de pe viitorul album de studio Jurjak -“Hoții de vise”. Videoclipul piesei este realizat in stil film noir, un joc de lumini și umbre in care logo-ul Jurjak prinde viața. Piesa va fi cantata live, in premiera, la concertul trupei de sambata, 29 februarie din…