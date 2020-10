Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile societații de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB), pe piața AeRO, in data de 1 octombrie, evenimentul fiind marcat de companie prin deschiderea oficiala a ședinței de tranzacționare…

- Safetech Innovations, companie romaneasca de securitate cibernetica, anunța ca se va listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București pana la sfarșitul anului. Inainte de listare, Safetech Innovations va realiza un plasament privat pentru acțiuni noi cu intenția de a atrage 2,5 milioane de lei de…

- Toate restaurantele KFC, Pizza Hut si Taco Bell din Romania s-au deschis pe 1 septembrie și toți angajații au revenit la munca din șomaj tehnic. Ce reguli trebuie respectate Restaurantele Sphera Franchise Group s-au redeschis in interior incepand din 1 septembrie, in urma deciziei adoptate de autoritati,…

- Electroaparataj a inregistrat in primul semestru din 2020 o cifra de afaceri de 4,515 milioane de lei, in scadere cu 31,5% fata de cea din perioada similara a anului trecut, de 6,59 milioane de lei, conform datelor furnizate Bursei de Valori Bucuresti. Exportul a reprezentat, in primele…

- Vanzarile in restaurante s-au ridicat la 304,58 milioane lei, mai mici cu 31,6% fata de primele sase luni din 2019. La 30 iunie 2020, grupul avea 148 de restaurante active, dintre care 79 de locatii KFC, 21 de restaurante Pizza Hut, 21 Pizza Hut Delivery si 10 locatii TacoBell in Romania, 16 restaurante…

- Romanii au renunțat la fast-food in carantina. Grupul Sphera, care deține francizele KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, anunța o scadere a vanzarilor de peste 31% Sphera Franchise Group a raportat vanzari consolidate de 304,6 milioane de lei in primul semestru al anului, reprezentand o scadere…

- "In cadrul sedintei din data de 13 august 2020, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat suplimentarea Planului de Investitii consolidat (CAPEX plan) al Grupului Electrica pentru anul 2020, de la valoarea totala de 678,2 milioane lei (aprobata in data de 26 februarie 2020) pana la valoarea…

- Companiile vor continua si in acest an tendinta de a veni la Bursa de Valori Bucuresti pentru a se finanta, emitand obligatiuni sau actiuni, a afirmat marti Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti. "Vedem interesul in continuare ridicat. (...)…