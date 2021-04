In Romania nu va exista o limitare a calatoriilor interne bazata pe certificatul verde digital care urmeaza sa fie aprobat de Uniunea Europeana in data de 14 mai, insa tara isi va asuma acest certificat pentru deplasarile internationale, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), la finalul intrevederii patronatelor din HoReCa cu premierul. „Romania isi va asuma acest certificat digital in ceea ce priveste deplasarile internationale, dar pentru deplasarile interne se doreste sa nu existe restrictionare, adica sa fie vacanta pentru toti. E un lucru bun…