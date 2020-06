Stiri pe aceeasi tema

- Industria hoteliera a pierdut aproximativ 240 de milioane de euro in lunile martie, aprilie si mai, in urma celor circa 6 milioane de innoptari care nu au mai avut loc in aceasta perioada, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile. "In…

- Pentru producatorii de lactate si mezeluri, cresterea populatiei datorata revenirii in tara a circa 1,3 milioane de romani poate genera o majorare a vanzarilor de circa 340 milioane lei, respectiv 550 milioane lei pentru urmatoarele 12 luni.

- Pierderile estimate pentru anul 2020 in industria carnii din cauza pandemiei de coronavirus ar putea depasi mai multe milioane de euro, in conditiile cresterii costurilor pe angajat cu circa 25-30%, dar pe fondul scaderii eficientei muncii cu aproximativ 30% si a vanzarilor cu 15-20%, sustine Dana…

- In fiecare sezon, toate drumurile duceau catre mare. O arata si cifrele. Anul trecut, pe litoral, de 1 mai au fost 50.000 de oameni, iar statiunile Vama Veche si Mamaia aveau un grad de ocupare de suta la suta.