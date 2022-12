Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca acordul intre guvernele din Azerbaidjan, Georgia, Romania si Ungaria privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi "raspunde unei nevoi urgente de a spori ponderea energiei verzi si securitatea energetica", aratand…

- Calin Georgescu, fostul candidat AUR la postul de premier, lanseaza o carte despre „Marea Renaștere”. Volumul se intituleaza „Marea Renaștere. Adevar, Libertate, Suveranitate – Ieșirea din Matrix”. Lucrarea va fi lansata sambata, 10 decembrie 2022, la ora 13, in cadrul Targului de Carte Gaudeamus. Cartea…

- Editura PRESTIGE are onoarea de a va aduce la cunoștința o dubla lansare de carte, eveniment editorial de excepție: 1. Calin Georgescu: Marea Renaștere. Adevar, Libertate, Suveranitate – Ieșirea din Matrix, cu un cuvant inainte de dr. Reiner Fullmich. 2. Robert F. Kennedy Jr.: Adevaratul Anthony Fauci,…

- Acest an va fi, probabil, cel mai bun pentru producția auto naționala, cu o medie de peste 40.000 de mașini/luna, la uzinele Dacia și Ford. Romania este pe locul șase in UE, cu producție mai mare decat Italia și Ungaria, dar mult sub Cehia și Slovacia. Cum stau alte țari?

- O privire de ansamblu a ceea ce se intampla in țara acum este descrisa de analiști ca fiind un sat fara caini. Ieșirea publica a guvernatorului BNR sa ne spuna ca o ducem rau a fost taxata de analiști care spun ca acest il observam toți, dar nimeni nu ia masuri, in timp ce clasa politica se pregatește…

- Asociația Mediater, prin care partidul FIDESZ din Ungaria, condus de premierul Viktor Orban, controleaza mare parte a presei de limba maghiara din Romania, concediaza doua treimi dintre jurnaliștii care lucreaza la ziarele sale.

- Daca inflatia din Europa de Vest ar urma sa fie „imblanzita", conform celor mai multe prognoze, in decurs de un an, in randul specialistilor se contureaza temeri din ce in ce mai mari ca Europa Centrala se va confrunta cu cresteri accelerate de preturi pentru ceva mai mult timp, potrivit unei analize Euractiv.…

