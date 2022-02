Parchetul General s-a sesizat din oficiu si a deschis un dosar penal care il vizeaza pe Calin Georgescu, pentru pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid si crime de razboi, precum si promovarea de idei, conceptii si doctrine fasciste si legionare, dupa declaratiile acestuia despre Ion Antonescu si Corneliu Zelea Codreanu. Potrivit unor oficiali ai Parchetului General, procurorii au deschis un dosar penal in rem in acest caz, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 5 din OUG 31/2002: "Fapta persoanei de a promova, in public, cultul persoanelor vinovate de savarsirea unor…