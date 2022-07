Călin Geambașu și-a dat în judecată propriul tată. A câștigat și procesul intentat fostei iubite! Calin Geambașu nu iarta nimic, nici cand vine vorba de persoane din familia sa, și este hotarat sa-și caute dreptatea, fie și la tribunal. Dupa ce și-a acționat in judecata fosta iubita, caștigand porocesul de custodie a copilului lor implicit dreptul de a gestiona pensia alimentara, a venit randul parintelui artistului. Nimeni altul decat reputatul muzician Petre Geambașu, ce-l ce i-a dat viața și i-a calauzit pașii catre muzica. Dupa opt ani de certuri, insulte și acuzații, multe lansate in spațiul public, cei doi pareau ca au ingropat securea razboiului. Insa, cand nimeni nu se aștepta, Calin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

