Călin Geambaşu în război cu Dan Bittman. Motiv de gâlceavă: Covid 19 Dan Bittman a pornit miscarea „Nu vreau”. Solistul ii indeamna pe romanii care sunt impotriva vaccinarii anti-covid si impotriva restrictiilor sa posteze pe Facebook o poza cu o hartie pe care sa scrie „Nu vreau”. Bittman a starnit astfel tot felul de reactii, unele si in randul colegilor de breasla. „Vreau sa aprind aici in emisiunea ta o faclie, sa vad daca sunt un fraier in tara mea si sunt un dobitoc care apare pe la emisiuni si ma injur cu autoritatile. Fiecare, daca poate, sa-si faca o poza acasa si sa o puna pe Facebook, daca mai e voie, cred ca e voie…Daca au curaj, sa apara pe Facebook… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

