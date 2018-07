Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Brasov diagnosticat cu tensiune arteriala pulmonara si care supravietuia conectat la un aparat cu oxigen a murit luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitala, titreaza News.ro. El astepta de doi ani sa faca un transplant de plamani, desi stransese banii pentru operatie in urma unei…

- Liberalii au depus luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla intitulata "PNL solicita lui Liviu Dragnea demiterea ministrului Sanatatii! De mana cu ministrul Muncii", in care acestia ii reproseaza ministrului Sorina Pintea ca a provocat haos in salarizare.

- Barbatul de 36 de ani care a fost supus unui transplant pulmonar la Spitalul Clinic "Sfanta Maria" din Capitala se simte bine, la 24 de ore de la operatie, fara complicatii pentru ziua intai de la interventie, informeaza un comunicat de presa al unitatii medicale, semnat de managerul Narcis Copca.…

