Milionarul din Brașov Calin Donca și-a etalat, la Antena Stars, colecția de 2 milioane de euro de mașini de lux pe care o are expusa in garaj. Barbatul se lauda de obicei cu familia frumoasa și numeroasa pe care o are sau cu proprietetea somptuasa pe care o deține la poalele munților, dar de data aceasta a ales sa le arate tuturor bijuteriile pe patru roți care se afla in garajul sau.