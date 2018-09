Stiri pe aceeasi tema

- Alocarea financiara pentru Regiunea Vest (FEDR, buget de stat și buget local), gestionata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, este de 642,51 milioane euro. Pana in prezent, in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020), la Agenția pentru Dezvoltare…

- ADR Vest Timișoara a reușit sa duca la bun sfarșit operațiunea de contractare și semnare a documentelor pentru ediția precedenta a POR, Programul Operațional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013). Astfel, in prezent toate domeniile majore de intervenție din cadrul POR 2007-2013 au fost inchise…

- Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 „Imbunatațirea competitivitații intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice…

- Miercuri, 27 iunie, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Klaus Iohannis.”Prima tema de pe ordinea de zi a constituit-o analiza și aprobarea obiectivelor Romaniei pentru Summitul NATO de la Bruxelles, care se va desfașura in perioada…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi pentru abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Deciziile nu sunt definitive și pot fi contestate la completul de 5 judecatori, potrivit Digi24. Șeful PSD a fost achitat pentru acuzațiile…

- PSD amana deciziile importante asteptate saptamana viitoare in Parlament. Aflat la Neptun, la scoala politica a tinerilor social-democrati, Liviu Dragnea a anuntat ca va mai reflecta la numirea lui Gabriel Vlase in fruntea SIE, propunerea facuta de presedintele Iohannis.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost huiduita pe Arena Naționala, la evenimentul in care se celebra caștigarea Roland Garros de catre Simona Halep. Ulterior, pagina de Facebook a Gabrielei Firea nu mai putea fi accesata, asta dupa un val de comentarii negative. Citește și: PSD,…

- S.C AVUS IMPEX S.R.L, CUI 15899305, nr. ORC: 02/1496/2003, cu sediul social in Mun. Arad, str. Muncii nr. 20, județul Arad, CP 310239, Romania, a derulat incepand cu 28.07.2017 proiectul cu titlul: „Mersul corect al copiilor prin tehnici inovative”, cod SMIS 102165, co-finanțat prin Fondul European…