- Liderul PNL Maramures, Ionel Bogdan, face apel la cetatenii judetului, in special la tineri, sa iasa duminica la vot, in turul 2 al alegerilor pentru presedintele Romaniei. “As vrea sa fac un apel la maramureseni, la tineri in special, de a se prezenta duminica la vot, pentru ca prezenta duminica la…

- Corina Untila, eroina adevarata a Revoluției de la Timișoara, din Decembrie 1989, s-a stins. Impușcata in spate, batjocorita de Guvernul Ponta, Corina a fost coborata la cele sfinte la ceasurile in care Romania se hlizea la dezbaterile electorale. ”Macar anul acesta este scutita de spectacolul grotesc”,…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș și al PSD Timiș, s-a prezentat, puțin inainte de ora 12.00, la Școala Generala Nr. 25 din Timișoara, aflata in zona Girocului, pentru a vota la alegerile prezidențiale. Liderul CJ Timiș a venit insoțit de parlamentarii Alfred Simonis, Eugen Dogariu,…

- Liderul PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat duminica, dupa iesirea de la urne, ca a votat pentru ca Romania sa fie reprezentata cu demnitate, credibilitate si intelepciune. "Am votat pentru ca Romania sa fie reprezentata, in continuare, cu demnitate, credibilitate si intelepciune", a afirmat…

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- Fostul premier a precizat ca ii apreciaza pe cei care vorbesc limbi straine. "Ii apreciez foarte mult pe cei care cunosc limbi straine, fie ca vorbim de engleza, franceza, germana. Sunt o resursa umana foarte valoroasa, o resursa valoroasa pentru poporul roman. Eu am criticat pe cei care intr-o…

- Liderul mafiei imobiliare din Timisoara, Ionel Sandner, alias Ionelas Carpaci, incarcerat la Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, unde ispaseste o pedeapsa de 7 ani si 2 luni de inchisoare pentru escrocherii imobiliare, cere sa fie transferat intr-o inchisoare din Germania.