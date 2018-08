Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea OTL, prin directorul Mircea Pop, și-a declarat interesul pentru a dota societatea de transport in comun cu autobuze hibrid, pe care le apreciaza ca fiind mai rentabile decat cele electrice, din punctul de vedere al raportului funcționare-preț. Desigur, intenția singura nu conteaza…

- Destinatia Egipt a fost întotdeauna foarte cautata de turisti, potrivit lui Cristian Pandel, directorul unei agentii de turism, chiar daca în ultimii ani, din cauza problemelor politice din zona, dorinta si posibilitatile turistilor de a calatori în aceasta tara au fost mult reduse.…

- Momentul in care cele doua avioane se ciocnesc in zbor și se prabușesc a fost filmat iar imaginile au fost publicate in exclusivitate de TVR. In imaginile publicate de Știrile TVR , se vad cele doua avioane in zbor. La un moment dat, unul din aparatele de zbor cade brusc și deocamdata inexplicabil…

- Comunitatea Corupția Ucide a anunțat un nou protest pentru joi seara in Capitala. Intr-o alta postare, o comunitate de protestatari a solicitat prezența liderilor opoziției, pentru a manifesta impotriva violenței de care a dat dovada Jandarmeria. Comunitatea Corupția Ucide a anunțat un nou protest pentru…

- Proteste concomitente la Chișinau și București. Mediafax transmite ca Aproximativ doua mii de oameni au protestat, aseara, in Piata Victoriei, nemultumiti de adoptarea modificarilor la Codul de procedura penala. Au existat si incidente. Zeci de protestatari s-au asezat pe carosabil, in semn de protest,…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Mii de persoane protesteaza miercuri seara in Sibiu, Cluj, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei. *** Aproape 4.000 protestatari marsaluiesc…

- Ambasadorul Marii Britanii in Bucuresti, Paul Brummel, s-a intalnit in cursul zilei de luni, cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a discuta despre importanta luptei impotriva coruptiei.