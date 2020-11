Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, candidat PSD la Senat pentru București, a anunțat miercuri ca PSD a depus un amendament la legea electorala astfel incat romanii aflați in izolare din cauza crizei COVID-19 sa poata vota la alegerile parlamentare. Ea a lansat totodata o serie de critici la adresa Guvernului PNL.…

- Belgia intra de duminica in carantina totala, timp de o luna, pe fondul crizei de personal medical si a paturilor de la ATI. Spitalele si laboratoarele de testare si-au depasit capacitatea, iar numarul internarilor zilnice se dubleaza la fiecare opt zile, relateaza Mediafax.

- Malaezia a pus in carantina peste 10.000 de politisti, reprezentand 10% din efectivele sale, pentru a frana raspandirea pandemiei de Covid-19 dupa infectarea a cel putin 200 de agenti, relateaza EFE, citata de agerpres . Ministrul de Interne, Hamzah Zainudin, a declarat astazi ca rata mare de infectare…

- Moldovenii din diaspora, care in ziua votarii se vor afla in tari unde a fost instituit regimul de carantina, isi vor putea exercita dreptul la vot, a declarat Sergiu Gurduza, membru al Comisiei Electorale Centrale, in studioul "Primelor Stiri".

- Coruptie, trafic de droguri, proxenetism, camatarie, santaj, evaziune fiscala, spalare de bani, tentative de omor calificat si alte violente grave sunt doar o parte din infractiunile cercetate intr-un mega-dosar de crima organizata in care este vizata gruparea condusa de noul lider al lumii interlope…

- Ministerul de Interne face un nou apel la romani, pe care „ii roaga din suflet” sa respecte regulile sanitare pentru a preveni raspandirea coronavirusului, scrie Digi24.„Va rugam din suflet sa purtați masca de protecție... Va rugam din suflet sa evitați aglomerațiile...Va rugam din suflet sa faceți…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca in ziua alegerilor locale, oamenii care resimt anumite simptome sa ceara deplasarea urnei mobile. Orban a precizat ca urna mobila va asigura dreptul la vot al celor aflați in izolare sau carantina.”Recomandarea noastra pentru toți cei care au simptome…

- "TransferGo, compania de transferuri online internationale rapide de bani, anunta o crestere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum si a valorii acestora, intre romanii din diaspora si cei din tara, datorata inceperii noului an scolar. Cresterea de aproximativ 25% este inregistrata in septembrie…