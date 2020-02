Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș și candidatul PSD pentru acest post la apropiatele alegeri locale, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica naționala,…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Cristian Moș, președintele filialei USR Timiș și candidatul la președinția Consiliului Județean Timiș din partea alianție USR-PLUS, a oferit detalii halucinante referitoare la modul in care Marian Constantin Vasile a incercat sa ajunga in USR, in 2016, și sa-și…

- Conferinta judeteana a PSD Bihor l-a ales, pentru al treilea mandat consecutiv, pe Ioan Mang in functia de presedinte al organizatiei PSD Bihor, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie. "As vrea ca impreuna cu toti colegii mei din judet sa reusim sa obtinem rezultate si mai bune pe viitor…

- PNL Timiș se pregatește intens pentru alegerile locale care vor avea loc in acest an. Nicolae Robu a declarat ca joi a avut loc ședința Biroului Politic Județean al PNL Timiș, iar ținta formațiunii politice este sa caștige alegerile locale in Timiș și viitorul președinte al Consiliului Judeșean Timiș…

- Presedintele Comisiei pentru administratie publica din Camerei Deputatilor, Angelica Fador, a subliniat faptul ca institutiile din teritoriu vor avea bugete locale inca din ianuarie, in urma deciziei Guvernului PNL de a adopta Legea bugetului prin angajarea raspunderii.

- Lugojeanul Calin Dobra a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PSD Timiș și a primit girul Comitetului Executiv Național al PSD pentru a candida, la alegerile locale de anul viitor, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. „Astazi, 23 decembrie 2019, Calin…

- PSD Timiș a venit, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, cu o explicație pentru demisia din funcția de președinte al organizației județene a lui Calin Dobra, care a fost inlocuit cu Alfred Simonis. Astfel, PSD Timiș arata ca Dobra a renunțat la poziția de lider pentru a se putea pregati…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost reales in functia de presedinte al organizatiei locale a UDMR. Acesta a mentionat, in context, ca organizatia pe care o conduce a inregistrat rezultate foarte bune de la un ciclu electoral…