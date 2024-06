Stiri pe aceeasi tema

- In urma numararii voturilor din cele 32 de secții de votare din municipiul Lugoj și localitațile aparținatoare, Tapia și Maguri, candidatul PSD Calin-Ionel Dobra este noul primar al municipiului Lugoj. Calin-Ionel Dobra a obținut 3.563 de voturi (31,9%), iar candidatul PNL Claudiu Alexandru…

- La Titu și Odobești, doi tineri cu viziune și determinare au facut schimbarea. Laurențiu Costache de la PSD a caștigat increderea cetațenilor și a obținut mandatul de primar, in timp ce la Odobești, Radu Ilie tot de la PSD a adus schimbarea. Acești doi primari tineri sunt dornici și capabili sa dezvolte…

- In urma numararii paralele a voturilor, Calin Bibarț, candidat pe liste din partea PNL, a caștigat un nou mandat pentru funcția de primar al municipiului... The post Calin Bibarț a caștigat, potrivit numaratorii paralele, un nou mandat de primar al Aradului la alegerile locale din 2024 appeared first…

- Secțiile de votare s-au inchis la ora 22:00, pentru alegerile din 2024. Potrivit primelor exit poll-uri care au aparut la nivel național, la ora 20.00,... The post Cine a caștigat alegerile, conform exit poll-urilor centrale appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Prin comasarea alegerilor locale cu europarlamentare si organizarea localelor inainte de termen, dupa scrutinul din iunie a.c., vom avea primarii care cu acelasi primar, care isi va prelua noul mandat insa dupa 27 septembrie, pentru ca actualul mandat a inceput in septembrie 2020 O a doua situatie e…

- Mihai Tudose deschide lista coaliției la europarlamentare, iar in județele ramase in divergența, Timiș, Bacau și Brașov se va merge, pana la urma, pe liste comune. Sunt deciziile pe care le-au luat conducerile centrale ale PSD și PNL luni dupa-amiaza. Ramane de vazut cum vor fi insa acceptate acestea…

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC. Vorbind la sediul sau de campanie,…

- Astazi a fost o zi buna pentru presedintele rus Vladimir Puțin! Potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, acesta a castigat alegerile prezidentiale cu 87,8% din voturi. Iata cum a reacționat SUA, dupa rezultatele exit-poll!