Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Mureș, Vasile Gliga, deschide lista de consilieri județeni inregistrata de social-democrați pentru alegerile locale.„Candidatura mea la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș a fost contestata in instanța, avand drept consecința respingerea candidaturii mele pentru…

- Președintele filialei Timiș a PSD și liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, Alfred Simonis, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și…

- Fostul comandant al Fortelor Navale Alexandru Mirsu candideaza pe lista de consilieri judeteni a PSD Constanta, el aflandu-se pe pozitia a doua, dupa actualul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu. Alexandru Mirsu a fost trecut in rezerva la sfarsitul lunii iunie. El…

- Bogdan Lazar, candidatul ALDE Alba pentru Primaria Alba Iulia și-a anunțat vineri, 7 august, lista cu persoanele pe care formațiunea politica le propune pentru posturile de consilieri locali. ALDE Alba arunca in joc 11 persoane, din care doar una cu experiența politica, acela fiind Arion Cosmin, consilier…

- Presedintele CJ Timis, Calin Dobra, a reactionat la acuzele contracandidatului sau liberal, Alin Nica, referitoare la agenda culturala. Dobra afirma ca aceasta agenda a fost votata si de consilierii judeteni PNL, de ea beneficiind si primarii liberali. Printre acestia, el il aminteste si pe… primarul…

- “Noul PSD Timis” acuza dur politica de racolari de primari social-democrati facuta de PNL Timis. PSD-istii ii arata cu degetul ca drept principali racolatori pe Alin Popoviciu si Alin Nica, sub binecuvantarea lui Nicolae Robu. Social-democratii afirma ca s-au vindecat de naravurile trecutului si nu…

- Sorin Grindeanu, fost premier și fost lider al PSD Timiș, revine in politica. Actualmente șef al ANCOM, unde a fost numit dupa debarcarea sa din fruntea Guvernului, prin moțiune de cenzura, Grindeanu va reveni in politica. Acesta va candida pe lista PSD Timiș pentru alegerile parlamentare.Citește…

- Printre altele, Alina Popa dezvaluie ca s-a deplasat in Turcia pentru urgentarea livrarii spitalului mobil imediat dupa ce trei persoane ramase in continuare neidentificate ar fi intervenit la furnizorul turc pentru stoparea trimiterii unitatii medicale in Romania. Presedintele CJ a anuntat laconic…