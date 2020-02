La finalul acestei saptamani forul de conducere al PSD Timiș, Comitetul Executiv Județean, s-a reunit intr-o ședința de lucru. Cu aceasta ocazie, a fost votata o mare parte a candidaților PSD la alegerile locale din iunie 2020, respectiv candidatul la președinția Consiliului Județean Timiș – actualul președinte al CJ, Calin Dobra, și un numar de […] The post Calin Dobra candidatul PSD la Consiliul Judetean Timis! appeared first on Gazeta din Vest .