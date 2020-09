Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, candidat PSD pentru un nou mandat, a vorbit in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE despre lupta din campania electorala aflata in plina desfașurare. „Ințepaturile” sale s-au indreptat mai ales catre Alin Nica (PNL), vazut drept principalul contracandidat. „Majoritatea candidaților se ascund in spatele partidelor, ei nu au puterea sa iasa […] Articolul Calin Dobra, acid la adresa liberalului Nica: „Majoritatea candidaților se ascund in spatele partidelor, nu au puterea sa iasa la o dezbatere” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .