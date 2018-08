Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul DNA, Calin Nistor, precizeaza, in contextul ordonanței de urgența privind revizuirea sentințelor date pe protocoale sau interceptari ilegale despre care a vorbit Tudorel Toader, ca toate actele de urmarire penala au fost efectuate in baza legii, nu prin raportare la protocoale.„Toate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca ”ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza sa se aseze de partea infractorilor, in apararea intereselor lui Liviu Dragnea si camarilei sale, in loc sa se preocupe de o justitie egala, independenta si accesibila pentru toti cetatenii”. Orban spune ca…

- In opinia parintelui Chris Terhes, presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, propagandistii au fost reactivati pentru a dezinforma in legatura cu modificarile din Codul de procedura penala. Printre acestia este amintita si Raluca Pruna fost ministru al Justitiei: care EA INSASI printr-o ordonanta de…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul social-democrat Florin Iordache, a declarat, luni, in plenul Camerei, ca PSD doreste prin initiativa de modificare a Codului de procedura penala sa puna capat abuzurilor si a indemnat parlamentarii din Opozitie sa ignore "ordinul de partid"…

- UPDATE: Au inceput dezbaterile pe modificarile la Codul de procedura penala. Proiectul urmeaza sa primeasca luni votul final, la epuizarea dezbaterilor. Comisia parlamentara speciala pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei a adoptat…

- Camera Deputatilor va vota luni, in calitate de for decizional, initiativa legislativa care aduce modificari Codului de procedura penala, dupa ce a primit votul Senatului, in plenul de miercurea trecuta. Comisia speciala pentrul legile Justitiei a adus, tot luni, cateva amendamente proiectului.

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei, cunoscuta drept Comisia Iordache, a adoptat joi amendamentul la proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care prevede ca este interzisa, in timpul urmaririi penale, comunicarea publica a oricarei informatii referitoare la faptele si…

- PNL a decis marti sa sesizeze Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse la Codul penal si Codul de procedura penala, a anuntat liderul PNL, Ludovic Orban, citat de News.ro.Citeste si: Intalnire fierbinte PSD - Tariceanu pe tema abuzurilor din justitie “Astazi am hotarat…