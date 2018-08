Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-șef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat ca nu este hotarat daca iși va depune candidatura pentru șefia Direcției, insa inclina sa nu o faca, precizand ca cel care va prelua conducerea trebuie sa fie un om din interiorul instituției, care sa efectueze o evaluare urgenta.Vezi…

- Procurorul sef adjunct al DNA, Nistor Calin, a comentat intr-un interviu la B1 TV situatia de la DNA Ploiesti, legata de procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu, care au fost inculpati de Parchetul General.„Situația e una care afecteaza toata activitatea Direcției. Eu, la acest moment,…

- Cristian Lazar este cel de-al treilea candidat inscris in cursa pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA. El ocupa, din noiembrie 2015, postul de adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Lazar a anchetat dosarul…

- Marius Iacob, procuror sef adjunct al DNA, a venit la sediul Ministerului Justitiei pentru a si depune candidatura la sefia Directiei. La scurt timp, s a aflat si numele unui alt treilea candidat: procurorul Cristian Lazar de la Parchetul General, conform Digi24.ro. Cristian Lazar este procuror sef…

- Marius Iacob, fostul adjunct al lui Kovesi s-a prezentat luni, la Ministerul Justitiei pentru depune candidatura pentru ocuparea functiei de sef al Directiei Nationale Anticoruptie, astazi este ultima zi de inscrieri. „Am venit sa-mi depun candidatura. Atat am de spus”, a declarat Marius Iacob la…

- Procurorul DNA Marius Iacob s-a prezentat, luni, la sediul Ministerului Justitiei, pentru a-si depune candidatura pentru ocuparea functiei de sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Acesta este cel de-al doilea candidat care s-a prezentat la Minister luni, in ultima zi de inscrieri.

- Marius Iacob, procurorul – șef adjunct al DNA, a venit luni la sediul Ministerului Justiției pentru a-și depune dosarul de candidatura la șefia DNA, potrivit surselor G4Media.ro. Ar fi al doilea candidat dupa colega sa, Florentina Mirica. Iacob a fost ...

- Felix Banila, propunerea Ministerului Justitiei pentru functia de sef al DIICOT, a afirmat marti, in fata Sectiei pentru procurori a CSM, ca activitatea din cadrul Directiei este una de echipa, precizand ca procurorul nu trebuie sa se erijeze intr-un stapan absolut al urmaririi penale. "Am in vedere…