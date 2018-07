Calin a murit la doar 29 de ani, asteptand zadarnic un transplant

Stiri pe aceeasi tema

- Birocratia face victime in Romania. La propriu. Calin Farcas, un tanar de numai 29 de ani din Brasov a murit cu zile si cu banii in mana dupa ce a asteptat in zadar timp de doi ani de zile sa i se aprobe procedurile pentru transplant. Tanarul ar fi putut fi operat in strainatate, dar […] The post Birocratia…

- O masina in care se aflau cinci fete a ajuns in calea unui tren de calatori care rula pe ruta baia Mare-Jibou. Cand au ajuns la locul impactului, salvatorii au gasit imagini de cosmar. Accidentul, produs joi seara in orasul Jibou din judetul Salaj, a avut urmari tragice: patru dintre tinere au murit,…

- Vietile a trei fete au fost curmate in cateva clipe, in urma unui accident infiorator, produs in cursul noptii de sambata spre duminica, in judetul Teleorman. Unica supravietuitoare este o tanara in varsta de 19 ani, care a ajuns la spital. Masina implicata in accident, in care se aflau cele patru fete,…

- Cel putin 143 de oameni au murit in urma furtunilor de nisip ce au afectat nordul Indiei, potrivit celui mai recent bilant emis, vineri, de autoritati, care au precizat ca sunt in vigoare avertizeri de vreme rea si pentru urmatoarele zile, informeaza site-ul postului France 24. Cea mai…

- O mobilizare impresionanta, fara precedent pe retelele de socializare, a dat sansa la viata tanarului din Brasov, care sufera de o boala pulmonara rara. Peste 200 de mii de euro s-au strans in timp-record, pentru transplantul de plamani care il poate salva. Calin Farcas se pregateste acum pentru drumul…