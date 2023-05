Stiri pe aceeasi tema

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acordat cea mai mare recomensa oferita vreodata unui informator, de 279 milioane de dolari, datorita informatiilor valoroase oferite de acesta, care au ajutat autoritatile de reglementare in aplicarea legii, transmite Reuters. Autoritatea de…

- Societe Generale a fost de acord sa plateasca 105 milioane de dolari pentru a solutiona litigiile cu investitori americani care acuza banca franceza ca a incalcat legea antitrust prin conspirarea cu banci rivale pentru a manipula Euribor, un indicator cheie european al ratei dobanzii, transmite Reuters.O…

- O femeie din California, medic dermatolog, a fost acuzata oficial ca și-a otravit soțul cu o soluție lichida pentru desfundat țevile, a anunțat biroului procurorului din Orange County. Yue „Emily” Yu, de 46 de ani, a fost acuzata de trei fapte de otravire și una de agresiune domestica cu vatamare corporala,…

- Un juriu federal din San Francisco a dispus luni ca Tesla Inc sa plateasca aproximativ 3,2 milioane de dolari unui fost angajat de culoare, dupa ce s-a constatat ca producatorul de vehicule electrice nu a reușit sa previna harțuirea rasiala severa la fabrica sa emblematica de asamblare din California,…

- La inceputul lunii martie, un roman de 33 de ani a fost arestat in San Diego pentru o frauda de 5,2 milioane de dolari, frauda in care sunt implicați peste 200 de complici in California și Romania.

- Oprirea temporara a activitatilor este de asteptat sa continue pana pe 21 martie, a declarat Virgin Orbit intr-un document depus la autoritatile de reglementare. Compania si-a concediat aproape toti angajatii, o miscare menita sa o ajute sa castige mai mult timp pentru a finaliza un nou plan de investitii,…

- Comitatul Los Angeles va plati familiei lui Kobe Bryant 28,85 milioane de dolari drept despagubiri, dupa scandalul fotografiilor facute de catre primii respondenți la tragicul accident de elicopter in care au fost implicate legenda baschetului și fiica sa Gianna, in urma cu mai bine de trei ani.…

- Statele Unite vor anunta vineri un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, in parte pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, alaturi de un ajutor de 250 de milioane de dolari destinat consolidarii infrastructurii energetice a Ucrainei in fata…