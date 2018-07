Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu care ameninta parcul national Yosemite, in estul Californiei, aproape ca si-a dublat suprafata in trei zile si a provocat ranirea a doi pompieri, dupa decesul altui pompier, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Ministerul Agriculturii american a anuntat intr-un comunicat…

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…

- Miliardarul american Tim Draper a reușit sa atraga atenția asupra sa in ultima perioada cu propunerea de a diviza statul american California in trei parți. Draper spune că are încredere că toți alegătorii dezamăgiți de guvernul lor vor îmbrățișa…

- Pompierii vranceni, ajutati de colegi de-ai lor din cadrul ISU Covasna, dar si de voluntari au intervenit cu un numar mare de autospeciale pentru a stinge flacarile ce au cuprins patru case din Tulnici. In tot acest timp, medicii au avut in grija cateva persoane in varsta, care au suportat cu greu dezastrul…

- Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita si de comunitatea din Los Angeles, printr-un festival organizat de Romanian Traditions in California, condusa de Dorina Manga. Peste 500 de persoane au participat in prima zi a festivalului „Be Romanian for a day”, care se desfasoara pe parcursul acestui…

- Un stat american a devenit a cincea economie a lumii. Vorbim despre California care, potrivit statisticilor publicate ieri, a depasit economia Marii Britanii, scrie digi24.ro.Cu 127 miliarde de dolari a crescut PIB-ul Californiei in 2017, ceea ce face ca acesta sa fie acum de 2.

- Garda de pompieri din Hida a fost solicitata sa intervina duminica la un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Adalin. Cauza probabila de incendiu a fost utilizarea necorespunzatoare a focului deschis in spatii deschise. Au ars aproximativ 3 metri patrați perete si circa 2 metri…

- Cativa prescolari de la o gradinita din localitatea Mosoaia, judetul Arges, au fost scosi de urgenta, miercuri dimineata, din incinta unitatii de invatamant dupa ce un incendiu a izbucnit la un panou electric din apropierea cladirii.Potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului pentru…