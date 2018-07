California: Un incendiu câştigă teren în apropierea parcului naţional Yosemite Un incendiu care ameninta parcul national Yosemite, in estul Californiei, aproape ca si-a dublat suprafata in trei zile si a provocat ranirea a doi pompieri, dupa decesul altui pompier, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Ministerul Agriculturii american a anuntat intr-un comunicat ca incendiul, botezat Ferguson, nu era izolat vineri decat in proportie de 7% si se intindea pe aproape 10.000 de hectare, respectiv de ori mai mult decat marti. Nu s-a precizat in schimb cat va dura pana cand incendiul va fi stins, noteaza AFP. Peste 2.700 de angajati din serviciile de urgenta au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

