Stiri pe aceeasi tema

- Ofemeie rapita a fost salvata de angajații unui restaurant McDonald's din California. Femeia a reușit sa șopteasca unuiadintre ei cateva cuvinte iar aceștia și-au dat seama de situațiain care se afla și au chemat Poliția. Individul care o rapisesub amenințarea unui pistol a fost arestatO femeie a rugat…

- O adolescenta de 17 ani a fost arestata, dupa ce a incercat sa fure un avion mic din Aeroportul Yosemite Fresno, California, potrivit Daliy Mail . Tanara dezorientata a pornit avionul Air 200 si a rulat pe pista pana cand s-a oprit intr-un gard. Potrivit autoritatilor, adolescenta a sarit gardul unui…

- Un elev in varsta de 14 ani a fost agresat miercuri, in timpul unei pauze, la o scoala din Constanta, de catre un coleg, care l-a intepat cu un cutit in coapsa, in urma unui conflict mai vechi. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.

- Principalul suspect este un barbat de 40 de ani, din localitatea Perieni, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, informeaza adevarul.ro. Acesta este acuzat de viol, lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata. Pe numele sau a fost emisa o ordonanta…

- O tanara de 27 de ani din Tecuci (județul Galați) a fost rapita de pe o strada din Barlad (județul Vaslui), violata si abandonata intr-o padure, in seara zilei de 11 noiembrie, potrivit Adevarul. Victima a alergat desculta prin padure, mai bine de 10 kilometri, pana a ajuns la prima casa sa ceara ajutor,…