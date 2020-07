Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Keough a murit impușcat, duminica, primele cercetari aratand ca tanarul de 27 de ani, nepotul lui Elvis Presley, s-ar fi sinucis. Politia investigheaza circumstantele in care s-a produs tragedia, potrivit Mediafax.

