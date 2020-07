Stiri pe aceeasi tema

- Toate barurile si berariile, interioare sau exterioare, vor fi la randul lor inchise in 19 comitate, unde traiesc 70% dintre locuitori, a spus Newsom. Numarul spitalizarilor si al deceselor din cauza Covid-19 a crescut in cel mai populat stat al SUA, incepand aproximativ din weekendul in care a avut…

- Experții in sanatate din Coreea de Sud au anunțat ca țara trece prin al doilea val de coronavirus, deși numarul de noi infectari este mic, anunța BBC. Coreea de Sud a fost una dintre țarile care au acționat prompt și eficient in startul lui 2020, cand numarul de cazuri de infectați cu noul coronavirus…

- Au fost sistate internarile la Institul Inimii din Cluj-Napoca dupa ce in ultimele zile au fost inregistrate 11 cazuri de coronavirus, printre persoanele infectate se numara si cadre medicale scrie Mediafax.„S-a dispus sistarea internarilor si a internarilor programate la Institutul Inimii. Ca o masura…

- Chile a prelungit cu o perioada de trei luni „starea de exceptie constitutionala in caz de catastrofa”, pentru a stopa epidemia de COVID-19. Masura ofera guvernului baza legala pentru recurgerea la armata in scopul asigurarii ordinii publice.

- Alerta in Germania, dupa ce peste 150 de persoane din orașul Magdeburg au fost depistate pozitiv cu coronavirus, in ultima saptamana. Autoritațile au descoperit un focar in randul a 18 familii de romani, informeaza stiridiaspora.ro. In doar cateva zile, numarul de persoane infectate cu COVID-19 a crescut…

- Grupul de Comunciare Strategica transmite ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19. In județul Dolj sunt confirmate 61 de cazuri. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate.…

- O fundatie de caritate infiintata de actorul american Sean Penn, CORE, participa la o campanie de testare a rezidentilor din California pentru depistarea cazurilor de COVID-19, a anuntat postul CNN intr-un mesaj publicat vineri pe Twitter. Potrivit DPA, starul hollywoodian si echipele sale de voluntari…

- Bulgarii vor trebui sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sanitara atunci cand ies din casa incepand de duminica, masura menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada Pastelui, transmite AFP, potrivit Agerpres. Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare…