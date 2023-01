Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a aprobat sambata o declarație de urgența pentru California, in vreme ce furtunile au lovit statul de Aur din 26 decembrie, ucigand cel puțin 19 persoane și provocand inundații, pene de curent, alunecari de noroi, evacuari și drumuri inchise. Liderul american de la Casa…

- Centrul Californiei risca „inundații catastrofale” in acest weekend, potrivit meteorologilor, in condițiile in care o a opta furtuna consecutiva lovește solurile imbibate cu apa, incapabile sa absoarba alte ploi. California, cel mai populat stat din SUA a fost lovit in ultimele trei saptamani de precipitații…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica” care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o "bomba ciclonica" care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC.

- Vești ingrijoratoare pentru americanii din California care se confrunta de o saptamana cu ploi torențiale. Meteorologii anunța ca statul va fi lovit de o furtuna "brutala" care va genera inundații puternice pe care experții le numesc "potential mortale", relateaza AFP, citata de Agerpres. Oamenii ridica…

O furtuna dinspre Oceanul Atlantic afecteaza Peninsula Iberica, provocand inundații, haos și pagube in valoare de milioane de euro, noteaza euronews potrivit Rador.

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 – 21 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ In intervalul menționat va ploua insemnat cantitativ in Oltenia, in Post-ul METEO: Intreg județul este sub Cod Galben de ploi, iar in nord se așteapta și ninsori apare prima…

Sute de elefanti, gnu si zebre au murit in Kenya in mijlocul celei mai lungi secete din ultimele decenii, scrie CNN, potrivit Mediafax.