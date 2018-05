Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproape 40 de milioane de locuitori, statul american gazduiește sediile unora dintre cele mai mari companii din lume. Economia statului american California a devansat-o pe cea a Marii Britanii devenind a cincea marea economie a lumii, fiind depăşită în termeni de Produs Inter…

- Google a pierdut un proces in fața Oracle in privința utilizarii limbajului de programare Java in sistemul de operare Android, prezent pe marea majoritate a smartphone-urilor și tabletelor vandute in intreaga lume, conform Reuters . Oracle acuza Google ca a folosit anumite bucați din codul-sursa al…

- Averea proprietarului Inditex, Amancio Ortega, se prabuseste. A inregistrat cea mai mare scadere din top 500 miliardari ai lumii, anunta Mediafax. Daca in 2016 Amancio Ortega era al doilea cel mai bogat om al lumii, astazi se situeaza pe locul ...