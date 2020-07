Stiri pe aceeasi tema

- SUA au depașit 40.000 de infectari zilnice și au ajuns la aproape 2,7 milioane de imbonaviri și 129.000 de decese. Numarul infectarilor e in creștere in 36 de state americane, iar California, Texas, Florida și Arizona au suspendat deja planurile de relaxare a restricțiilor. In aceste conditii, nu…

- Statele Unite, cea mai afectata țara de pandemia de coronavirus, ar putea ajunge la 100.000 de infectari pe zi. Este un avertisment sumbru, venit de la directorul Institutului de Boli Infecțioase, Anthony Fauci. Doctorul se declara extrem de ingrijorat de situație: Statele Unite au depașit 40.000 de…

- Statele Unite au atins luni cifrele de 2.586.844 de cazuri confirmate cu COVID-19 si de 126.123 de decese, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE, scrie agerpres.ro. Luni, la ora locala 20:00 (00:00 GMT - marti), au fost raportate 42.426 de noi contagieri…

- Guvernatorul Californiei, democratul Gavin Newsom, a ordonat duminica inchiderea barurilor din Los Angeles si din alte sase comitate ale acestui stat din sud-vestul american care cunoaste o revenire a pandemiei de COVID-19, noteaza AFP."Din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19,…

- Numarul noilor cereri pentru ajutoare de somaj depuse in SUA a continuat sa scada in ultima saptamana, dar cu toate acestea ramane peste estimarile analistilor, arata datele publicate joi de Departamentul american al Muncii, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Departamentul american al Muncii a informat…

- Statele Unite testeaza tot mai mult, numai joi fiind efectuate peste 640.000 de teste pentru depistarea noului coronavirus, dar numarul cazurilor de COVID-19 creste de cateva saptamani intr-un ritm si mai accentuat ca inainte. Statele foarte populate, precum Arizona, California, Texas sau Florida, au…

- Alte 425 de persoane cu COVID-19 au murit in SUA in ultimele 24 de ore, ducand totalul la peste 120.000. SUA au de departe cel mai mare numar de decese din cauza COVID-19 din lume – mai mult decat dublul numarului inregistrat in Brazilia, a doua cea mai afectata tara. Desi numarul de infectii noi in…

- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…