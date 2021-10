Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana United Airlines a anuntat marti ca se pregateste sa concedieze 593 de persoane care nu au furnizat dovada vaccinarii, dupa ce, la inceputul lunii august, a cerut angajatilor sai sa se vaccineze impotriva COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres . In cazul celor 593 de angajati…

- Los Angeles impune vaccinarea obligatorie impotriva virusului SARS-CoV-2 tuturor elevilor cu varsta de 12 ani și peste. Anunțul a fost facut de al doilea cel mai important district școlar din Statele Unite.

- Angajații unei companii aviatice din Statele Unite ale Americii vor fi obligați sa plateasca in plus pentru asigurarea medicala daca nu se vaccineaza, potrivit expertului in sanatate publica Razvan...

- Femeile insarcinate ar trebui sa se vaccineze impotriva COVID-19, conform unei noi analize care nu a aratat un risc crescut de avort spontan, a anuntat miercuri Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, relateaza Reuters. CDC a declarat ca nu a gasit probleme de siguranta…

- Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a calificat drept nefondate acuzațiile formulate la adresa Rusiei, cum ca Moscova incearca sa submineze campaniile de vaccinare din unele țari. In opinia diplomatului, publicarea in mass media americane a unor informații pe aceasta tema poate fi…

- Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta,…

- Compania Facebook a transmis, in replica la afirmatia presedintelui Joe Biden ca platformele social media „ucid oamenii” cu dezinformarea, ca a fost mai eficienta decat Guvernul in promovarea vaccinarii anti-Covid. Intrebat, vineri, la Casa Alba, de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook”…