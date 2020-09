California devastată de noi incendii / Napa Valley, celebra regiune viticolă, grav afectată Incendiile izbucnite în weekend în nordul Californiei, care au ucis cel puțin trei oameni și au determinat evacuarea a zeci de mii de oameni, au continuat sa se raspândeasca marți și se așteapta sa nu poate fi stinse definitiv timp de câteva saptamâni, conform serviciilor de urgența, citate de AFP.



Suprafața arsa de focul supranumit &"Foc de sticla&", care a izbucnit duminica în inima uneia dintre cele mai prestigioase zone viticole din Statele Unite, în comitatele Napa și Sonoma, s-a triplat în 24 ore pentru a ajunge la 17.000 de hectare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

