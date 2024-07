Cand a fost redactata Constituția Statelor Unite, fondatorii au dezbatut intens asupra calificarilor necesare pentru a ocupa cele mai inalte funcții ale națiunii. Unele propuneri includeau cerințe ca membrii Congresului sa nu fie datornici sau nascuți in strainatate, iar altele cereau ca toți ofițerii federali sa fie proprietari de terenuri. In cele din urma, s-a […] The post Calificarile necesare pentru a fi Președinte al Statelor Unite: cine știe, poate v-ați gandit sa candidați! appeared first on Puterea.ro .