Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Rus (26 de ani), fundașul legitimat la Pisa, a vorbit despre tragera la sorți a grupei pentru preliminariile EURO 2024. Romania a fost repartizata in grupa I de calificare la EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.Meciurile din preliminariile EURO 2024 se vor disputa…

- Dupa ce, sambata, cadeții și cadetele și-au inceput campionatele, in aceasta duminica a venit vremea juniorilor și junioarelor sa faca același lucru. 22 de echipe s-au inscris la juniori, in timp ce la junioare vor participa 42 de formații. Anul acesta, campionatul se va disputa in mai multe faze. Competiția…

- Nationala feminina de volei a Romaniei, calificata deja la turneul final al Campionatului European din 2023, a terminat pe prima poziție in Grupa A preliminara, dupa ce a invins duminica, in deplasare, selecționata Israelului, scor 3-2. Scorul pe seturi a fost 22-25, 25-15, 25-21, 23-25, 15-10. La finalul…

- Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin. Este organizata si funcționeaza in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr.…

- Aurelian Cotinescu, secretarul general al PNL Dambovița, a declarat intr-o conferința de presa ca alianța de guvernare funcționeaza foarte bine, in ciuda unor zvonuri și insinuari. Și va continua sa funcționeze multa vreme, fiind unica soluție pentru Romania, pentru stabilitatea politica și economica…

- Sustinuti frenetic de peste 1000 de spectatori, juniorii Romaniei au invins net Elvetia, in al patrulea meci pe care l-au disputat la Ploiesti in Grupa C de la FIBA U18 European Championship – Division B. Baietii antrenati de Catalin Tanase, Catalin Stefanescu si Larisa Toma au intrat extrem de determnati…

- Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata anual la 28 iulie. Este data la care, in 1906, a aparut prima ”Salvare” din Bucuresti, din initiativa profesorului Nicolae Minovici. Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a fost adoptat de Camera Deputatilor,…

- Virgil Guran, vicepreședinte al Senatului Romaniei, a venit cu un exemplu de politician care nu are obiceiul promisiunilor fanteziste: “Toata lumea are soluții dupa ce nu mai este la guvernare. Cand au fost la guvernare, nu le nimereau cu soluțiile prim-miniștrii. Sunt insa și politicieni care au valoare.…